МЧС представило данные по половодью на 21 апреля в Рязанской области
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 20 см. Он составляет 362 см выше нулевой отметки гидрологического поста. В области ситуация с половодьем следующая: Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 15 см (уровень — 477 см выше нулевой отметки гидрологического поста); Ока в районе Касимова опустилась на 4 см (590 см); Ранова в районе села Троица уменьшилась на 10 см (551 см); Мокша в черте рабочего поселка Кадом поднялась на 4 см (651 см); Проня в черте населенного пункта Быково — +61 см (321 см); Верда у Скопина — +2 см (165 см).
В ГУ МЧС по региону опубликовали информацию о прохождении весеннего половодья в Рязанской области по состоянию на 21 апреля.
За сутки вода сошла с низководного моста в Михайловском округе и с 11 приусадебных участков в Рязани. Остаются затопленными:
- четыре низководных моста;
- четыре участка автодорог;
- 53 приусадебных участка.
Отрезано восемь населенных пунктов.
На территории Рязанской области организовано шесть лодочных переправ. По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.