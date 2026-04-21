МЧС представило данные по половодью на 21 апреля в Рязанской области

В ГУ МЧС по региону опубликовали информацию о прохождении весеннего половодья в Рязанской области по состоянию на 21 апреля.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды понизился на 20 см. Он составляет 362 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

В области ситуация с половодьем следующая:

Ока в районе села Старая Рязань понизилась на 15 см (уровень — 477 см выше нулевой отметки гидрологического поста);

Ока в районе Касимова опустилась на 4 см (590 см);

Ранова в районе села Троица уменьшилась на 10 см (551 см);

Мокша в черте рабочего поселка Кадом поднялась на 4 см (651 см);

Проня в черте населенного пункта Быково — +61 см (321 см);

Верда у Скопина — +2 см (165 см).

За сутки вода сошла с низководного моста в Михайловском округе и с 11 приусадебных участков в Рязани. Остаются затопленными:

четыре низководных моста;

четыре участка автодорог;

53 приусадебных участка.

Отрезано восемь населенных пунктов.

На территории Рязанской области организовано шесть лодочных переправ. По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения не требуется.