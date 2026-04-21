Минпромторг: вводить запрет скидок на маркетплейсах не планируется

Статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов заявил, что ведомство не предлагало вводить запрет скидок на маркетплейсах. Его слова передало 21 апреля ТАСС. Согласно направленному в федеральные органы исполнительной власти законопроекту, маркетплейсы обязаны согласовывать с продавцами любые скидки, вводимые за собственный счет, пояснил Чекушов. При этом компенсация должна быть исключительно денежной. По словам Чекушова, это не запрет, а регуляторная легализация права продавца одобрять или отклонять снижение цены на свой товар.

Он отметил, что Wildberries уже внедрил механизм отказа продавцов от снижения цен за счет площадки без ухудшения условий работы (понижения в рейтингах, ограничения видимости в поиске и т. д.). Такое требование для крупных площадок закреплено протоколом комиссии по саморегулированию в стандартах добросовестных практик, добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что Минпромторг предложил запретить маркетплейсам определять цену товаров и вводить скидки.