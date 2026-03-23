Маркетплейсам предложили запретить определять цену товаров и вводить скидки

С соответствующей инициативой выступил Минпромторг. Так, ведомство предлагает изменить правила ценообразования на платформах поэтапно. Сначала хотят обязать площадки спрашивать у селлеров разрешение на то, чтобы вводить скидки на товары. Затем маркетплейсам могут запретить участвовать в формировании цен на площадках. Как пояснили в Минпромторге, такие меры необходимы, чтобы уравнять конкуренцию между офлайн-розницей и онлайн-платформами.

Об этом 23 марта сообщает РБК в своем Telegram-канале.

