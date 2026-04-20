В Рязанском округе вода сошла с 30 приусадебных участков

В Рязанском округе 20 апреля из-за понижения уровня Оки вода сошла с 30 приусадебных участков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Полностью от воды освобождены:

23 приусадебных участка в селе Заокское;

семь приусадебных участков в селе Агро-Пустынь.

По данным МЧС, жизнеобеспечение населения не нарушено.

Ранее стало известно, что 20 апреля уровень Оки вблизи Рязани за сутки снизился еще на 22 сантиметра.