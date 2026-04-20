20 апреля уровень Оки вблизи Рязани за сутки снизился еще на 22 сантиметра

В районе Старой Рязани вода упала на 12 см (до 492 см), в Касимове — на 5 см (до 594 см). В реке Проня у Быково зафиксировано резкое снижение на 72 см (до 260 см). При этом в реке Мокша у Кадома уровень повысился на 5 см (до 647 см). За сутки освободились один низководный мост в Спасском округе и один приусадебный участок в Рязани.

20 апреля уровень воды в реке Оке в черте Рязани продолжает снижаться: за сутки минус 22 сантиметра, сейчас 382 сантиметра выше нулевой отметки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Рязанской области.

Остаются затопленными 4 моста, 5 участков дорог и 93 приусадебных участка. Отрезаны 8 населенных пунктов, работают 6 лодочных переправ.

