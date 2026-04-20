В Рязанской области деревню ежегодно отрезает от цивилизации, рязанец подсчитал, что ремонт затянется на 17 лет

Щебенение дороги в Новоершово закончится через 17 лет, до этого момента рязанцы ежегодно на два месяца остаются отрезанными от цивилизации. Расчетами и информацией с РЗН. Инфо поделился местный активист, который пытается добиться ремонта дороги уже шестой год.

Щебенение дороги в Новоершово закончится через 17 лет, до этого момента рязанцы ежегодно на два месяца остаются отрезанными от цивилизации. Расчетами и информацией с РЗН. Инфо поделился местный активист, который пытается добиться ремонта дороги уже шестой год.

Местный житель поделился, что 19 ноября 2025 года на личном приеме у заместителя губернатора Рязанской области было принято решение о продолжении ремонта грунтовой дороги Алехово-Новоершово в Шиловском районе, согласно которому в 2026 году планировалось отсыпать щебнем очередные 400 метров данной дороги. Однако вскоре после этого приема жители деревни Новоершово получили от администрации Шиловского района официальное письмо с совершенно иной информацией, в котором говорилось о том, что в план на 2026 год включено лишь 150 метров.

«Мы не просим ничего сверх достигнутого, мы просим лишь выполнить то, что уже согласовано на уровне правительства Рязанской области», — написала в соцсетях жительница деревни Новоершово, в семье которой проживают трое уязвимых людей: она сама ведет хозяйство и ухаживает за 88-летней свекровью, инвалидом 2 группы и ветераном труда, при этом ее сын с 2022 года участвует в специальной военной операции и служит командиром отделения, а муж имеет серьезные проблемы со здоровьем.

О ситуации с дорогой в Новоершово жители деревни регулярно пишут в социальных сетях, публикуя видеоматериалы, свидетельствующие о полном отсутствии проезда в населенный пункт.

«В нашей деревне постоянно проживают шесть семей, всего около 60 человек в сезон, два жителя ежедневно добираются на работу в поселок Лесной — семь километров пешком в распутицу, в Новоершово нет фельдшерского пункта, магазина, а в период бездорожья невозможно проехать ни скорой помощи, ни технике», — написано в одном из комментариев.

Острой проблемой для жителей деревни также стала ситуация с плотиной на дороге Алехово-Новоершово, которая была отремонтирована летом 2025 года, но в марте 2026 года в результате обильного паводка произошел повторный промыв этой плотины, в результате чего жители деревни оказались в «водяном плену».

«Летом 2025 года провели ремонт в месте промыва, большое спасибо администрации за это, но в рамках ремонта две старые трубы, которые еще в 2000-е годы жители приобретали за свой счет, были заменены на одну новую трубу, причем в диаметре как одна старая труба, в результате чего пропускная способность в этом месте оказалась уменьшена вдвое», — так объяснили жители причину повторного промыва.

В Шиловском районе отвечают на жалобы:

«Ситуация с проездом в деревню Новоершово действительно требует нашего внимания, однако, просим с пониманием отнестись к тому, что Новоершово не единственный населенный пункт, к которому ведут грунтовые дороги. В ведении администрации Шиловского района более 100 километров межпоселенческих дорог, многие из которых ведут к населенным пунктам с большим числом жителей. К сожалению, средства дорожного фонда не могут охватить все эти участки одновременно, поэтому работаем поэтапно. В течение года обязательно будем частично щебенить проезд в Новоершово в том числе».

Активист подсчитал, что за шесть лет с 2020 года на дороге Алехово-Новоершово было отсыпано около 1,5 километра из 3,1 километра дороги, при этом при темпе 150 метров [запланированных на 2026 год] в год завершение ремонта растянется более чем на десятилетие, а при темпе 400 метров в год, как было озвучено на приеме у заместителя губернатора, дорогу можно было бы завершить к 2029 году.

В региональном минтрансе в ответ на запрос РЗН. Инфо пояснили, что эта дорога не входит в перечень трасс, за содержание которых ответственно ведомство.

Фото, видео — документы, собранные Дмитрием Паленовым и материалы местных жителей.