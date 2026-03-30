Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
11°
Втр, 31
Срд, 01
11°
ЦБ USD 81.14 -0.99 28/03
ЦБ EUR 93.42 -1.58 28/03
Нал. USD 81.25 / 80.97 30/03 13:45
Нал. EUR 93.00 / 94.00 30/03 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
В Рязанской области смыло плотину, жители деревни оказались в «водяном плену»
В Рязанской области смыло плотину, жители деревни оказались в «водяном плену». О ситуации в деревне Новоершово Шиловского района сообщил рязанец Дмитрий Паленов в комментариях под постами губернатора Павла Малкова.

По его словам, 29 марта 2026 года на дороге Алехово-Новоершово из-за обильного паводка произошел промыв плотины, которая, как он написал, ремонтировалась в этом месте летом 2025 года.

В обращении отмечается, что в деревне постоянно проживают люди, в том числе ветераны труда и участники СВО.

Мощность паводка конкретно в этом месте очень высокая, в весенний период там образуется большая река, написал рязанец.

«На этом месте уже был промыв — 1 апреля 2024 года. В 2024 году промыв оперативно был устранен силами жителей. Летом 2025 года администрация провела ремонт в месте промыва. Большое спасибо администрации! Но в рамках ремонта две старые трубы (их ранее жители приобретали за свой счет) были заменены на одну новую. В результате пропускная способность в этом месте оказалась уменьшена вдвое», — подчеркнул в комментарии пользователь.

Тема доступности Новоершово поднимается не впервые. В 2020 году рязанец просил «сделать дорогу в исчезающую деревню». Позже сообщалось, что «в исчезающую рязанскую деревню начали строить дорогу», весной 2021 года к «исчезающей рязанской деревне построили дорогу».