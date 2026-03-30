В Рязанской области смыло плотину, жители деревни оказались в «водяном плену». О ситуации в деревне Новоершово Шиловского района сообщил рязанец Дмитрий Паленов в комментариях под постами губернатора Павла Малкова. По его словам, 29 марта 2026 года на дороге Алехово-Новоершово из-за обильного паводка произошел промыв плотины, которая, как он написал, ремонтировалась в этом месте летом 2025 года.

В обращении отмечается, что в деревне постоянно проживают люди, в том числе ветераны труда и участники СВО.

Мощность паводка конкретно в этом месте очень высокая, в весенний период там образуется большая река, написал рязанец.

«На этом месте уже был промыв — 1 апреля 2024 года. В 2024 году промыв оперативно был устранен силами жителей. Летом 2025 года администрация провела ремонт в месте промыва. Большое спасибо администрации! Но в рамках ремонта две старые трубы (их ранее жители приобретали за свой счет) были заменены на одну новую. В результате пропускная способность в этом месте оказалась уменьшена вдвое», — подчеркнул в комментарии пользователь.

Тема доступности Новоершово поднимается не впервые. В 2020 году рязанец просил «сделать дорогу в исчезающую деревню». Позже сообщалось, что «в исчезающую рязанскую деревню начали строить дорогу», весной 2021 года к «исчезающей рязанской деревне построили дорогу».