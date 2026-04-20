В Рязани водитель иномарки проехал по перекрытой улице, убрав бетонный блок с дороги

Инцидент произошел на улице Садовой, проезд по которой ограничили из-за капитального ремонта теплотрассы. На кадрах видно, как водитель привязывает к машине бетонный блок, закрывающий проезд, и сдвигает его в сторону. «За две недели предупреждали жителей о проведении капремонта. С сегодняшнего дня действует распоряжение администрации о перекрытии. Но этим героям проект организации дорожного движения и запрещающие знаки нипочем, если можно привязать блок к машине, оттащить его и выехать куда тебе надо», — отметил очевидец. Напомним, проезд по улице Садовой ограничен до 15 июля.

