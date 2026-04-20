В Рязани составили рейтинг лучших школ по результатам олимпиад

В топ вошли 69 учреждений Рязанской области. Наилучший результат показали ученики школы № 14, где призерами стали 218 детей. На второй строчке расположился лицей № 52. Среди учеников учреждения — 131 призер. Третье место занял лицей № 4 — 115 призеров. На четвертом месте в топе находится гимназия № 5 — 113 призеров. В остальных учреждениях менее ста призеров. По одному призеру — в Центральной школе и №№ 20, 29, 30, 32, 49. Ранее опубликовали рейтинг лучших вузов по Центральному федеральному округу. Из Рязанской области в топ попали РГРТУ, РГУ и РГАТУ.