Стало известно, какие места заняли рязанские вузы в топе лучших по ЦФО
В список лучших вузов по ЦФО вошло 81 учреждение. Три первых места заняли Российская экономическая школа (Москва), Тульский государственный университет (Тульская область), Центральный университет (Москва). Из Рязанской области в топ попали РГРТУ имени В. Ф. Уткина, РГУ имени С. А. Есенина и РГАТУ имени П. А. Костычева. Радиотехнический университет расположился на 8 месте, Рязанский госуниверситет — на 45, а Агротехнологический университет — на 48. Последнюю строчку локального рейтинга занял Институт современного образования и информационных технологий в Москве. Ранее агентство RAEX опубликовали рейтинг лучших школ в Рязани. На первом месте расположился лицей № 4, на втором — гимназия № 5, на третьем — школа № 3 «Центр развития образования».

