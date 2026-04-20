Мужчина погиб на пожаре в Рязанской области

Трагедия произошла 13 апреля в городе Спасск-Рязанский. Горел двухэтажный жилой дом. На пожаре погиб мужчина 1975 года рождения. Пожарные спасли 3-х человек, один из которых ребенок.