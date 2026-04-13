Трех человек спасли во время пожара в Рязанской области

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в Спасске-Рязанском. Горел двухэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 1200 кв. м. Спасено 3 человека. На пожар выезжали 8 пожарных автомобилей, 27 человек личного состава.

Трех человек спасли во время пожара в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в ночь на 12 апреля в Спасске-Рязанском. Горел двухэтажный жилой дом.

Площадь пожара составила 1200 кв. м. Спасено 3 человека.

На пожар выезжали 8 пожарных автомобилей, 27 человек личного состава.