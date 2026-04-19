В Рязанской области от воды освободились шесть приусадебных участков и мост
В Борках из-за спада воды в Оке освободились шесть приусадебных участков. В Рязанском округе открылся для проезда низководный мост у деревни Дудкино — ранее он был затоплен из-за подъема воды в реке Рака. Жизнеобеспечение населения не нарушено, отметили в МЧС.
По состоянию на 19 апреля остаются затопленными:
- пять низководных мостов в четырех муниципалитетах (Скопинский, Спасский, Старожиловский округа и Шиловский район);
- шесть участков дорог в пяти муниципалитетах (Рязанский, Касимовский, Ермишинский, Михайловский, Спасский);
- 94 приусадебных участка: 61 в Рязани, 30 в Рязанском округе и 3 в Кадомском районе.