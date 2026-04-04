Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 06
Втр, 07
Срд, 08
ЦБ USD 79.73 -0.6 04/04
ЦБ EUR 92.19 -0.54 04/04
Нал. USD 77.00 / 80.20 04/04 16:25
Нал. EUR 90.00 / 93.00 04/04 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
3 апреля 16:36
621
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
2 712
Расширяй компанию и продавай товары за рубеж. Какие уроки дает предпри...
Рязанский центр экспорта помогает субъектам малого и ср...
30 марта 11:19
1 100
Сравниваем ценники марта 2022, декабря 2024 и марта 2026 годов в Рязан...
Редакция РЗН. инфо снова проверила ценники в магазине «...
25 марта 14:05
2 865
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
В Борках число затопленных участков увеличилось с 25 до 88
В ГУ МЧС по региону 4 апреля рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области. В поселке Борки число затопленных приусадебных участков увеличилось с 25 до 88. При этом 4 апреля из-за подъема Оки ушли под воду 30. В рабочем поселке Ермишь ситуация не изменилась — под водой остаются 62 приусадебных участка.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 32 см. Он составляет 465 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

В области ситуация следующая:

  • Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 22 см (уровень — 458 см выше нулевой отметки гидрологического поста);
  • Ока в районе Касимова — +17 см (408 см);
  • Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +52 см (556 см);
  • Проня в черте населенного пункта Быково — +55 см (503 см);
  • Ранова в районе села Троица — +4 см (734 см);
  • Верда у Скопина понизилась на 4 см (242 см выше нулевой отметки гидрологического поста).

На данный момент затоплено 19 низководных мостов. Из новых — сооружение через реку Проня по улицам Победы и Карла Маркса в Михайлове. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение.

Кроме того, под водой оказался низководный мост через Оку у села Дудкино Рязанского района. Он не перекрыт. Имеется объездной путь.

Затопленными остаются четыре участка дороги в Рязанской области. Один размыт.

В рабочем поселке Ермишь ситуация не изменилась — под водой остаются 62 приусадебных участка.

В поселке Борки число затопленных приусадебных участков увеличилось с 25 до 88. При этом 4 апреля из-за подъема Оки ушли под воду 30. Жизнеобеспечение населения не нарушено.