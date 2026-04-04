В Борках число затопленных участков увеличилось с 25 до 88

В ГУ МЧС по региону 4 апреля рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области.
За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 32 см. Он составляет 465 см выше нулевой отметки гидрологического поста.
В области ситуация следующая:
- Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 22 см (уровень — 458 см выше нулевой отметки гидрологического поста);
- Ока в районе Касимова — +17 см (408 см);
- Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +52 см (556 см);
- Проня в черте населенного пункта Быково — +55 см (503 см);
- Ранова в районе села Троица — +4 см (734 см);
- Верда у Скопина понизилась на 4 см (242 см выше нулевой отметки гидрологического поста).
На данный момент затоплено 19 низководных мостов. Из новых — сооружение через реку Проня по улицам Победы и Карла Маркса в Михайлове. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение.
Кроме того, под водой оказался низководный мост через Оку у села Дудкино Рязанского района. Он не перекрыт. Имеется объездной путь.
Затопленными остаются четыре участка дороги в Рязанской области. Один размыт.
В рабочем поселке Ермишь ситуация не изменилась — под водой остаются 62 приусадебных участка.
В поселке Борки число затопленных приусадебных участков увеличилось с 25 до 88. При этом 4 апреля из-за подъема Оки ушли под воду 30. Жизнеобеспечение населения не нарушено.