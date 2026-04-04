В Борках число затопленных участков увеличилось с 25 до 88

В ГУ МЧС по региону 4 апреля рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области. В поселке Борки число затопленных приусадебных участков увеличилось с 25 до 88. При этом 4 апреля из-за подъема Оки ушли под воду 30. В рабочем поселке Ермишь ситуация не изменилась — под водой остаются 62 приусадебных участка.

В ГУ МЧС по региону 4 апреля рассказали о ситуации с половодьем в Рязанской области.

За сутки в черте Рязани в Оке уровень воды повысился на 32 см. Он составляет 465 см выше нулевой отметки гидрологического поста.

В области ситуация следующая:

Ока в районе села Старая Рязань повысилась на 22 см (уровень — 458 см выше нулевой отметки гидрологического поста);

Ока в районе Касимова — +17 см (408 см);

Мокша в черте рабочего поселка Кадом — +52 см (556 см);

Проня в черте населенного пункта Быково — +55 см (503 см);

Ранова в районе села Троица — +4 см (734 см);

Верда у Скопина понизилась на 4 см (242 см выше нулевой отметки гидрологического поста).

На данный момент затоплено 19 низководных мостов. Из новых — сооружение через реку Проня по улицам Победы и Карла Маркса в Михайлове. Мост перекрыт. Имеется пешеходное сообщение.

Кроме того, под водой оказался низководный мост через Оку у села Дудкино Рязанского района. Он не перекрыт. Имеется объездной путь.

Затопленными остаются четыре участка дороги в Рязанской области. Один размыт.

В рабочем поселке Ермишь ситуация не изменилась — под водой остаются 62 приусадебных участка.

Жизнеобеспечение населения не нарушено.