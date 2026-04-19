105 детей пострадали в ДТП за 2025 год, большинство подростков были на мотоцикле

В прокуратуре Рязанской области опубликовали статистику детского дорожно-транспортного травматизма за 2025 год. За медицинской помощью обратились 105 несовершеннолетних, пострадавших в авариях.

Чаще всего дети попадали в ДТП на мотоциклах — 39 случаев. На втором месте велосипеды — 27 пострадавших. Электросамокаты стали причиной травм у 22 детей. Также в статистику вошли мопеды — шесть случаев, квадроциклы и электровелосипеды — по четыре случая, питбайки — три случая.

В прокуратуре отметили, что большинство аварий происходит из-за нарушения ПДД. Ведомство выпустило видеоролик с напоминанием о правилах безопасности. Специалисты рекомендуют не допускать детей к управлению мототехникой без обучения и контроля взрослых, всегда использовать защитную экипировку и соблюдать скоростной режим.

Напомним, 18 апреля в Новомичуринске подросток попал в ДТП, вертолет эвакуировал его в Рязань. Он был на мотоцикле.