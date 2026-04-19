В Новомичуринске подросток попал в ДТП, вертолет эвакуировал его в Рязань

За рулем автомобиля была женщина, в салоне находился ее супруг. Они ехали со стороны Пронска, планировали свернуть на улицу Рязанскую. Водитель включила левый поворотник, начала маневр и, по ее словам, не увидела мотоцикл, который двигался навстречу. Удар пришелся в правую часть кроссовера — мотоцикл отбросило на асфальт. Пострадавший 16-летний подросток в тяжелом состоянии был доставлен вертолетом санитарной авиации в Рязань.

Как сообщает издание «Пресса», 18 апреля около 21:00 на окраине Новомичуринска столкнулись автомобиль Mitsubishi Xpander Cross и мотоцикл RACER RC300CS.

За рулем автомобиля была женщина, в салоне находился ее супруг. Они ехали со стороны Пронска, планировали свернуть на улицу Рязанскую. Водитель включила левый поворотник, начала маневр и, по ее словам, не увидела мотоцикл, который двигался навстречу. Удар пришелся в правую часть кроссовера — мотоцикл отбросило на асфальт.

Пострадавший 16-летний подросток в тяжелом состоянии был доставлен вертолетом санитарной авиации в Рязань. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.