В Рязанской области увеличилось число копытных животных

В ходе зимнего учета зверей и птиц сотрудники лесничеств изучили около 900 маршрутов. Как отмечает «Ока», в регионе число косуль за шесть лет увеличилось в четыре раза, а лосей — в два. Возросло и количество оленей, которые самостоятельно размножаются в природе.

«Мы формируем 94 исследуемых территории. Это охотхозяйства, общедоступные угодья, заказники. Расчет ведем именно на каждую территорию. Сто лосей в каком-то хозяйстве, значит, восемь лосей можно добыть в этом хозяйстве. Лимиты утверждаются с 1 августа текущего года по 1 августа следующего года», — объяснил начальник отдела регулирования использования животного мира минприроды региона Сергей Корольков.

Кроме того, отмечается, что учет животных помогает оценить экологическую обстановку и установить лимиты добычи для охотников.

Ранее сообщалось, что в лесах Рязанской области выросла численность волков, зайцев, глухарей и тетеревов.

Фото: ГТРК «Ока».