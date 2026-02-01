В рязанских лесах выросла численность волков

В рязанских лесах стало больше волков — рост популяции серых хищников связан с увеличением численности лосей. Об этом сообщили по итогам зимнего учета диких животных в регионе, передает ГТРК «Ока».

Специалисты отмечают, что из-за глубокого снежного покрова звери чаще используют готовые тропы, и волки нередко идут по следам лосей. По словам охотоведов, встречи с хищниками фиксируют все чаще.

«Сейчас снежный покров очень большой, поэтому зверь ходит тропами. Волкам легче по лосиной тропе идти, а может и за лосями», — рассказал государственный охотничий инспектор управления охраны окружающей среды минприродопользования Рязанской области Роман Романов.

По данным учета, также выросла численность зайцев, глухарей и тетеревов. Подсчеты продлятся до 15 марта, после чего данные передадут в профильное министерство для определения лимитов на добычу животных. Сейчас в регионе запрещена охота на медведя, рысь, барсука и соболя.