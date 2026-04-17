Силы ПВО уничтожили над Россией 62 украинских БПЛА

БПЛА самолетного типа перехвачены над страной в период с 20.00 16 апреля до 7.00 17 апреля. Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями, а также над Крымом. Напомним, в Рязанской области действовала беспилотная опасность.