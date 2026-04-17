В Рязанской области объявили отбой угрозы БПЛА

Беспилотная опасность действовала на территории региона с 22:10 16 апреля. Жителей призывали не подходить к окнам, избегать открытых участков. В 1:51 17 апреля угрозу атаки БПЛА в Рязанской области отменили.