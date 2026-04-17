Рязанцы остались недовольны уборкой проезжей части в центре города

Местные жители отметили, что уборочная техники некачественно выполняет свою работу. Речь шла о территории в районе площади Победы. «Толку ноль — грязь с улиц они не собирают, а старательно ее объезжают», — содержится в комментарии. В администрации города на данную жалобу ответили. «Уборку городских территорий ведем регулярно. Мы проверим, как дорожные пылесосы выполняли свою работу, и проведем дополнительную уборку. Ответственным лицам будет указано на необходимость более внимательного подхода к своим обязанностям», — заявили в мэрии.

Рязанцы остались недовольны уборкой проезжей части в центре города. Комментарий с жалобой опубликован под постами губернатора Павла Малкова.

Местные жители отметили, что уборочная техники некачественно выполняет свою работу. Речь шла о территории в районе площади Победы.

«Толку ноль — грязь с улиц они не собирают, а старательно ее объезжают», — содержится в комментарии.

В администрации города на данную жалобу ответили.

«Уборку городских территорий ведем регулярно. Мы проверим, как дорожные пылесосы выполняли свою работу, и проведем дополнительную уборку. Ответственным лицам будет указано на необходимость более внимательного подхода к своим обязанностям», — заявили в мэрии.

Ранее сообщалось, что в Рязани городские службы приступили к сезонным работам по благоустройству. Дирекция благоустройства начала мыть дороги и тротуары, убирать пыль и грязь, а также очищать прилотковые части от грунтовых наносов.