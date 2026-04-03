В Рязани стартовали сезонные работы по благоустройству

В Рязани стартовали сезонные работы по благоустройству, которые проводятся городскими службами. Дирекция благоустройства активно занимается уборкой и мойкой дорог и тротуаров, а также очищает прилотковую часть от грунтовых наносов. Работники также занимаются ремонтом ограждений и уборкой газонов от мусора. Об этом у себя на странице в соцсетях написал глава администрации города Борис Ясинский.

Управление по делам территорий сосредоточилось на парках и скверах города: сотрудники чистят урны, подметают дорожки как механизированным, так и ручным способом, а также проводят санитарную обрезку деревьев и стрижку туй.

Другие муниципальные предприятия также подключились к генеральной уборке. МУП «УРТ» удаляет объявления с контактных опор, чистит и красит их, а МБУ «Ритуал» занимается уборкой Скорбященского мемориального комплекса, моет плиты и приводит в порядок сквер.

Множество людей ежедневно трудится над тем, чтобы сделать город чище и уютнее. На следующей неделе в Рязани стартует месячник по благоустройству, который охватит все районы областного центра. Общегородские субботники запланированы на 11, 18, 25 апреля и 2 мая.