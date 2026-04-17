ФНС опровергла данные о массовом контроле переводов россиян

Федеральная налоговая служба опровергла сообщения о том, что под налоговый контроль из-за переводов на карты могут попасть до 10 млн россиян. Об этом РБК сообщили в ведомстве. В ФНС заявили, что делать такие оценки преждевременно, поскольку порядок обмена данными с Центробанком пока не утвержден. Соответствующее соглашение еще не подписано, а критерии контроля находятся в разработке.

Ранее стало известно о возможном попадании 7-10 млн граждан в «зону риска».