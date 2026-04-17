Около 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов на карты

Ранее стало известно, что неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговой с 2027-го. В конце марта правительство внесло законопроект в Госдуму, который даст службе право получать от ЦБ данные о россиянах с признаками незадекларированного бизнеса. Как рассказали «Известиям» эксперты, соответствующие меры могут затронуть 7-10 млн человек. Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова пояснила, что в первую очередь речь идет о тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформлен как самозанятый или ИП.

Около 10 млн россиян могут попасть под контроль ФНС из-за переводов на карты. Об этом сообщили 17 апреля «Известия».

Ранее стало известно, что неподтвержденные безналичные доходы свыше 2,4 млн рублей в год автоматически попадут под контроль налоговой с 2027-го. На портале газеты уточнили, что в конце марта правительство внесло законопроект в Госдуму, который даст службе право получать от ЦБ данные о россиянах с признаками незадекларированного бизнеса.

Как рассказали «Известиям» эксперты, соответствующие меры могут затронуть 7-10 млн человек. Начальник юридического департамента «ВМТ Консалт» Софья Лукинова пояснила, что в первую очередь речь идет о тех, кто регулярно зарабатывает на услугах, аренде или торговле, но не оформлен как самозанятый или ИП.

Помимо этого, нововведение затронет людей со смешанными доходами, сказано в публикации.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков выразил мнение, что особый интерес вызовут регулярные переводы от разных лиц и стабильные поступления от 200 тыс. рублей в месяц. При этом, по его словам, разовые переводы не затронут.