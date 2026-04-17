Альтернативный клиент Telegram iOS заблокировала как вирус

Apple внезапно начала считать вредоносным альтернативный клиент Telegram под названием Telega. iOS не дает открыть уже установленное приложение, оно вылетает, а система требует удалить его. Разработчики Telega уверяют, что никакого вреда в коде нет, и объясняют происходящее ошибкой Apple или ужесточением политики.

Ранее из AppStore удалили неофициальный клиент Telegram.

