В Рязани восстановили подачу света после аварии

В 12:53 бригада электросетей восстановила электроснабжение жителей районов 8-й, 10-й, 11-й и 12-й, а также улицы Почтовой, поселка Шпалозавода и 3-го Дягилевского проезда. Напомним, в 11:12 там произошло аварийное отключение света.