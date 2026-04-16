В Рязани произошло аварийное отключение света
В Рязани в 11:12 из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС. Без света остались жители районов 8-й, 10-й, 11-й и 12-й, а также улицы Почтовой, поселка Шпалозавода и 3-го Дягилевского проезда.
В Рязани в 11:12 из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.
Без света остались жители районов 8-й, 10-й, 11-й и 12-й, а также улицы Почтовой, поселка Шпалозавода и 3-го Дягилевского проезда.
Бригады проводят работы по локализации повреждения и восстановлению электроснабжения.
По вопросам можно обратиться по телефону: 55-01-12.