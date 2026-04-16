В Рязани произошло аварийное отключение света

В Рязани в 11:12 из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС. Без света остались жители районов 8-й, 10-й, 11-й и 12-й, а также улицы Почтовой, поселка Шпалозавода и 3-го Дягилевского проезда.