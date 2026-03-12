На куполе шатрика клуба Дворянского собрания завершили монтаж шпиля

Отмечается, что размер шпиля остался прежним, но визуально он кажется выше, чем на фотографиях двадцатилетней давности. «Этот эффект возник благодаря тому, что в конструкцию возвращён декоративный элемент [в форме валика], скрытый предыдущими строителями… Технически возвращение бортика позволило восстановить и исторический способ крепления декора в виде пик, что, в свою очередь, обеспечит сохранность места крепления всех деревянных элементов от влаги», — говорится в сообщении. Уточняется, что на установку шпиля ушел час. При этом подготовительные работы велись продолжительное время.

На куполе шатрика Летнего клуба Дворянского собрания в Нижнем городском саду завершили монтаж шпиля. Об этом 12 марта сообщили в соцсетях организации, которая проводит реставрационные работы.

«Навершие с пиками будет готово уже через несколько дней. А ещё через пару недель будет выполнен монтаж люкарн и декор на верхнем поясе шатра», — заключили в посте.

Напомним, в феврале начался монтаж шашек на куполе клуба Дворянского собрания.

Фото и видео взято из группы организации по реставрационным работам в «ВК».