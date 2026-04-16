Рязанцы снова пожаловались на протекающую крышу в доме на улице Либкнехта

Речь идет о доме № 9 на улице Либкнехта. «Несмотря на то, что летом был капитальный ремонт крыши, изменения не видим. В плохие погодные условия подъезд находится под водой, все течет», — написали жители. Напомним, в феврале рязанцы сообщали, что капремонт крыши должны были завершить в ноябре 2025 года, но не успели в срок. Дом затапливало.

Рязанцы снова пожаловались на протекающую крышу в доме на улице Либкнехта. Об этом 16 апреля сообщили в соцсетях.

Речь идет о доме № 9 на улице Либкнехта.

«Несмотря на то, что летом был капитальный ремонт крыши, изменения не видим. В плохие погодные условия подъезд находится под водой, все течет», — написали жители.

Напомним, в феврале рязанцы сообщали, что капремонт крыши должны были завершить в ноябре 2025 года, но не успевали в срок. Дом затапливало.