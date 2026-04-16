МЧС опубликовало сводку по половодью в Рязанской области на 16 апреля

За сутки от воды освободилось 4 приусадебных участка в Рязани. На сегодняшний день остаются затопленными: 6 низководных мостов, 8 участков автодорог, 170 приусадебных участка. Отрезано 8 населённых пунктов. На территории Рязанской области организовано 6 лодочных переправ.

МЧС опубликовало сводку по половодью в Рязанской области на 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, в Рязани уровень воды в Оке за сутки понизился на 15 сантиметров и составляет 459 сантиметров выше нулевой отметки. Ока также убыла на 13 см в районе села Старая Рязань и составляет 544 сантиметра. В районе Касимова уровень воды в реке Оке наоборот повысился на 11 сантиметров и составляет 589 сантиметров.

В реке Мокша в черте рабочего поселка Кадом уровень воды понизился на 2 сантиметра и составляет 640 сантиметров. В реке Проня в черте населенного пункта Быково уровень воды понизился на 7 сантиметров и составляет 330 см.

В районе села Троица уровень воды в реке Ранова повысился на 11 сантиметров и составляет 585 сантиметров. У Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 4 сантиметра и составляет 169 сантиметров.

