Уровень воды в Оке за сутки снизился на 15 см

В Заокском на утро 16 апреля суточное падение составило 15 см, вода стоит на отметке 459 см от нуля гидропоста. На озере Тишь, которое пока еще полноводно, уже начинают появляться луговые островки. Начинается самый живописный период половодья — вода уходит с полей и собирается в русло, оставаясь в луговых низинах.

Уровень воды в Оке за сутки снизился на 15 см. Об этом сообщили в телеграм-канале «Путешествия по Рязанской области».

В Заокском на утро 16 апреля суточное падение составило 15 см, вода стоит на отметке 459 см от нуля гидропоста. На озере Тишь, которое пока еще полноводно, уже начинают появляться луговые островки. Начинается самый живописный период половодья — вода уходит с полей и собирается в русло, оставаясь в луговых низинах.

Фото: «Путешествия по Рязанской области».