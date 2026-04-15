Назад в будущее. История крупнейшего рязанского автодилера «Регион 62»
Представим — на дворе 1975 год. Билл Гейтс и Пол Аллен...
Вчера 14:30
462
Как работает индустрия киберспорта и VR в Рязани
Игровая индустрия стремительно эволюционирует. Зумеры и...
9 апреля 17:30
1 660
ЖК «Окская стрелка» в Борках. Новый формат жизни у реки с надежной защ...
Это не просто новые дома, а целая экосистема для жизни,...
3 апреля 16:36
1 633
Половодье-2026 в Рязани. Что будет с Торговым городком, строящимся нац...
Накануне половодья после снежной зимы в фокусе внимания...
2 апреля 13:46
4 111
В Рязани построят железную дорогу к индустриальному парку
Власти утвердили проект планировки территории для выполнения реконструкции железнодорожных путей к индустриальному парку «Рязанский». Информация содержится в распоряжении Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Работы выполнят в районе станции Дягилево.

Согласно проекту планировки, необходимо удлинить вытяжной ж/д путь № 15, примыкающий к станции Дягилево. Его протяженность составит 1076 метров.

Кроме того, проведут реконструкцию пути № 4 с увеличением полезной длины минимум до 1050 метров и обустроят диспетчерский съезд между главными четвертыми и вторыми путями. Также на территории появится модульное производственно-бытовое помещение.

Грузооборот железнодорожных путей для индустриального парка составит 0,5 млн тонн в год. Планируется перевозить контейнеры по 20-40 футов.

Срок начала реконструкции — 2026 год.

Отмечается, что работы в зоне действующих путей выполнят с предоставлением «окон» без значительных перерывов в движении поездов.

Напомним, площадь индустриального парка «Рязанский» составляет 560 гектаров. На его территории размещены предприятия по производству металлоконструкций, вентиляционных систем, автоэлектрики и автохимии, зарядных устройств, медицинских и гигиенических изделий.

Фото взято из распоряжения Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).