В Рязани построят железную дорогу к индустриальному парку

Власти утвердили проект планировки территории для выполнения реконструкции железнодорожных путей к индустриальному парку «Рязанский». Информация содержится в распоряжении Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор). Работы выполнят в районе станции Дягилево. Согласно проекту планировки, необходимо удлинить вытяжной ж/д путь № 15, примыкающий к станции Дягилево. Его протяженность составит 1076 метров. Кроме того, проведут реконструкцию пути № 4 с увеличением полезной длины минимум до 1050 метров и обустроят диспетчерский съезд между главными четвертыми и вторыми путями.

Власти утвердили проект планировки территории для выполнения реконструкции железнодорожных путей к индустриальному парку «Рязанский». Информация содержится в распоряжении Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).

Работы выполнят в районе станции Дягилево.

Согласно проекту планировки, необходимо удлинить вытяжной ж/д путь № 15, примыкающий к станции Дягилево. Его протяженность составит 1076 метров.

Кроме того, проведут реконструкцию пути № 4 с увеличением полезной длины минимум до 1050 метров и обустроят диспетчерский съезд между главными четвертыми и вторыми путями. Также на территории появится модульное производственно-бытовое помещение.

Грузооборот железнодорожных путей для индустриального парка составит 0,5 млн тонн в год. Планируется перевозить контейнеры по 20-40 футов.

Срок начала реконструкции — 2026 год.

Отмечается, что работы в зоне действующих путей выполнят с предоставлением «окон» без значительных перерывов в движении поездов.

Напомним, площадь индустриального парка «Рязанский» составляет 560 гектаров. На его территории размещены предприятия по производству металлоконструкций, вентиляционных систем, автоэлектрики и автохимии, зарядных устройств, медицинских и гигиенических изделий.

Фото взято из распоряжения Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдор).