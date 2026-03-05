Рязань
В ИП «Рязанский» планируют построить производство пресс-форм для тротуарной плитки и МАФ
По словам инвестора, выпускаемые МАФ будут использоваться в рамках программ благоустройства городов по всей России.

В индустриальном парке «Рязанский» планируют создать новое импортозамещающее производство пресс-форм для тротуарной плитки и малых архитектурных форм (МАФ). Проект компании «ЭкоТэч» рассмотрели и одобрили на Инвестиционном совете Корпорации развития Рязанской области.

Инвестпроект направлен на расширение действующего производства МАФ и высокотехнологичной строительной спецоснастки. Компания намерена увеличить номенклатуру и объемы выпуска продукции. Объем инвестиций в создание предприятия превысит 1 млрд рублей, планируется создать более 60 рабочих мест.

По словам инвестора, выпускаемые МАФ будут использоваться в рамках программ благоустройства городов по всей России.

«Это не просто инвестиции — это наш вклад в то, чтобы регион стал более самостоятельным, современным и конкурентоспособным. Проект призван усилить импортозамещение в сфере строительных технологий. Пресс-формы и МАФы, создаваемые на новой линии, заменят аналоги, ранее импортируемые из-за рубежа, что обеспечит стабильное снабжение отечественных производителей плитки и элементов благоустройства комфортной городской среды. Собственное конструкторское бюро, высококвалифицированная технологическая служба, а также современное высокоточное оборудование станут гарантией высокого качества и конкурентоспособности нашей продукции», — заявил технический директор ООО «ЭкоТэч» Иван Яцюк.

Открытие производства планируется в 2027 году. После запуска компания намерена выйти на экспортные рынки стран СНГ.

Индустриальный парк «Рязанский» — крупнейший инвестиционный проект в истории региона. Его площадь составляет 560 гектаров. На территории создана необходимая инженерная инфраструктура и логистика, резидентам предоставляются меры поддержки. В парке размещаются предприятия по производству металлоконструкций, вентиляционных систем, автоэлектроники и автохимии, современных счетчиков и зарядных устройств, медицинских и гигиенических изделий, а также работает крупный логистический комплекс.

Сегодня на территории индустриального парка зарегистрировано 19 резидентов и пользователей инфраструктурой. Общий объем заявленных инвестиций превышает 50 млрд рублей, планируется создание около 12 тысяч рабочих мест.