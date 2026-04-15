В России предложили запретить генерировать картинки к товарам в интернете при помощи ИИ
По словам депутата Михаила Ветрова, это вводит покупателей в заблуждение «При помощи нейросетей продавцы не просто слегка улучшают вид товара, а буквально обманывают покупателей», — отметил депутат. Ветров считает, что такие ограничения нужно ввести на отечественных маркетплейсах и других площадках с розничной торговлей. Ранее карточки ягод, сгенерированных ИИ, начали размещать в маркетплейсах. Россияне заказывали семена малино-клубничных деревьев.
