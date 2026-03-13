Россияне начали скупать саженцы ИИ-растений на маркетплейсах

Отмечается, что карточки ягод, сгенерированных ИИ, начали размещать в маркетплейсах. Россияне заказывают семена малино-клубничных деревьев и делятся отзывами на товар. Судя по отзывам, саженцы и правда приходят покупателям, но что из них вырастает — неизвестно.