В Рязани могут изменить названия для трех улиц
Опрос запустили на платформе обратной связи после обращений горожан. Какие улицы и как могут переименовать: Малое шоссе — варианты: Привокзальный бульвар или Троицкий бульвар; Скорбященский проезд — варианты: Мемориальный проезд или Тихий проезд; Улица Фурманова — оставить как есть или изменить на Монастырская улица.
Рязанцы могут принять участие в опросе об изменении названий трех улиц. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Проголосовать можно после входа через «Госуслуги» по