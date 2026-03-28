В Рязани могут изменить названия для трех улиц

Рязанцы могут принять участие в опросе об изменении названий трех улиц. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Опрос запустили на платформе обратной связи после обращений горожан.

Какие улицы и как могут переименовать:

Малое шоссе — варианты: Привокзальный бульвар или Троицкий бульвар;

Скорбященский проезд — варианты: Мемориальный проезд или Тихий проезд;

Улица Фурманова — оставить как есть или изменить на Монастырская улица.