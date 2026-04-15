Обнаружен труп пропавшего в начале апреля рязанца
68-летнего Виктора Л. искали с 2 апреля 2026 года. Он пропал в селе Троица Спасского района. Сообщалось, что пенсионер нуждается в медпомощи. 13 апреля стало известно, что мужчина погиб. Подробности поисков не разглашаются.
В Рязанской области обнаружен труп пропавшего в начале апреля мужчины. Об этом сообщили в соцсетях ПСО «ЛизаАлерт».
68-летнего Виктора Л. искали с 2 апреля 2026 года. Он пропал в селе Троица Спасского района. Сообщалось, что пенсионер нуждается в медпомощи.
13 апреля стало известно, что мужчина погиб. Подробности поисков не разглашаются.