Обнаружен труп пропавшего в начале апреля рязанца

68-летнего Виктора Л. искали с 2 апреля 2026 года. Он пропал в селе Троица Спасского района. Сообщалось, что пенсионер нуждается в медпомощи. 13 апреля стало известно, что мужчина погиб. Подробности поисков не разглашаются.