В Рязанской области пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

С 2 апреля 2026 года местонахождение Виктора Лушанова неизвестно. Приметы: рост — 165 см, нормального телосложения, волосы — седые, глаза — серые. Одежда: куртка цвета хаки, черный свитер, камуфляжные брюки, синие галоши, темная бейсболка. Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи. Любую информацию о пропавшем попросили сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52; 112.