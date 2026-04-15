Экс-генсек НАТО Столтенберг допустил исчезновение альянса через десять лет

«Не факт, что НАТО будет всегда. НАТО необязательно сохранится через ближайшие десять лет», — сказал Столтенберг. Также он во время интервью напомнил, что в 2018 году президент США Дональд Трамп уже угрожал выйти из НАТО, а теперь говорит об этом снова. «Никто не может сказать, насколько вероятно, что это произойдет. Но когда такого рода заявления делает американский президент, мы должны относиться к ним серьезно», — заключил собеседник телеканала.

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что альянс может исчезнуть через десять лет. Об этом он заявил в интервью датскому телеканалу TV2, передает 15 апреля RT.

Ранее Трамп назвал смехотворной трату триллионов долларов на НАТО для защиты от РФ.