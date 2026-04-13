Трамп назвал смехотворной трату триллионов долларов на НАТО для защиты от РФ
Президент США Дональд Трамп назвал смехотворными огромные расходы на нужды НАТО под предлогом защиты от России. Его слова передало 13 апреля РИА Новости.
«Мы потратили триллионы долларов на НАТО, чтобы помочь им защититься от России. Если задуматься об этом, мы защищаемся от России. Я давно думаю, что это немного смехотворно», — сказал Трамп.
Американский президент пообещал «серьезным образом» рассмотреть этот вопрос.