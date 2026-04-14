Жильцы дома в Рязани, где прорвало трубу, рассказали, как обстоят дела сейчас

Жители пятиэтажного дома № 46 на улице Островского в Рязани поделились продолжением развития истории, связанной с канализацией и отоплением, и прислали редакции РЗН. Инфо фото. Полгода назад в доме прорвало трубы, что привело к постоянному повышению влажности в подъезде, появлению плесени и насекомых.

По их словам, после обращения граждан, Роспотребнадзор подтвердил, что причиной подтопления стали изношенные канализационные лежаки и негерметичные соединения. Водоканал также подтвердил, что проблема кроется во внутридомовом канале, а не в городской сети. Госжилинспекция выдала предписание управляющей компании «Рязанский городской оператор» с сроком исполнения до 18 мая 2026 года.

Однако жители обеспокоены тем, что в предписании нет требований о диагностике и замене проблемного лежака. Без этого, как считают собственники, подтопление может повториться.

Жители дома надеются, что управляющая компания не ограничится косметическим ремонтом, а проведет полное обследование и при необходимости заменит канализационный лежак.