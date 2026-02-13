В многоквартирном доме в Рязани прорвало трубы, за полгода проблему не решили

По словам собственников, в пятиэтажном доме № 46 на улице Островского около полугода назад прорвало трубы отопления и канализации. Жители отметили, что постоянный пар из подвала повышает влажность в подъезде. Кроме того, рязанцы пожаловались на сырость, плесень, лед и комаров. «Подъезд заполнен густым паром, как в бане. На стенах краска отслаивается. На двери домофона и окнах — наледь до пяти сантиметров, из-за чего входная дверь не закрывается. Дети и пожилые люди вынуждены проходить через ледяной туман каждый день», — рассказали РЗН. Инфо жильцы.

По одному из последних заявлений управляющей компании от 11 февраля 2026 года, в ходе обследования обнаружили «засор водовыпускного колодца МП „Водоканал“, после прочистки будет выполнено просушивание и дезинфекция подвального помещения». Однако о фиксации засоров в УК писали и осенью 2025 года.

«Мы неоднократно обращались в управляющую компанию ООО „Рязанский Городской Оператор“, госжилинспекцию, прокуратуру, администрацию Рязани, но реакции не последовало. Создаётся впечатление, что здоровье и безопасность жильцов никого не волнуют», — отметили рязанцы.

По данным из открытых источников, дом построен в 1963 году. Общий износ здания составляет 40%.

