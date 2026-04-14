В Рязани частично восстановили свет после отключения на нескольких улицах. Об этом сообщили в пресс-службе АО «РГРЭС».

В 16:27 из-за технологического сбоя отключилось электричество на улицах Семашко, Гагарина, Железнодорожной 1-й, Братиславской, Пушкина, Баженова, в районе Голенчино, на Голенчинском шоссе, Старосадских проездах, а также на улицах Ключевой, Родниковой, Светлой, Снежной и других.

В 18:37 сотрудники АО «РГРЭС» восстановили часть электроснабжения. Ремонтные работы продолжаются.

UPD: в 21:20 электроснабжение потребителей восстановлено в полном объеме, отметили в АО «РГРЭС».