В Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии

В Рязани в 16:27 из-за технологического нарушения произошло отключение электроэнергии. Без электроснабжения остались потребители на улицах: Семашко, Гагарина, 1-я Железнодорожная, Братиславская, Пушкина, Баженова, а также в районе Голенчино, на Голенчинском шоссе и ряде прилегающих проездов и улиц, включая Старосадский 1-й, 2-й и 3-й проезды, Старый сад, Ключевую, Родниковую, Светлую, Светлый проезд и Снежную.