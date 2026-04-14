Рязанцам рассказали о планах на благоустройство парка в Голенчине

Рязанцам рассказали о планах на благоустройство Мемориального парка героев Отечественной войны 1812 года в Голенчине. На вопросы жителей ответил мэр Рязани Борис Ясинский на заседании регионального правительства. По словам Ясинского, в 2026 году планируется четвертый этап благоустройства парка на удице Баженова. В прошлые этапы на территории сделали дорожки, установили лавочки и урны, спилили аварийные деревья, установили освещение. В 2026 году работы начнут в мае и завершат в июле. Ясинский отметил, что в парке доделают освещение, а также установят малые архитектурные формы.

Напомним, Зеленую зону в Голенчине переименовали в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года в 2018 году.

Фото: Яндекс. Карты.