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19:22, 18 июля 2018 1 511
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Зеленую зону в Голенчине переименуют в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года

Зеленую зону в Голенчине переименуют в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года

Зеленую зону в Голенчине переименуют в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года. Идею, выдвинутую инициативной группой горожан и топонимической комиссии поддержал комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству рязанской гордумы.

Больше двухсот лет назад на этом месте располагался военный лазарет, в память о каждом из умерших от ран воинов голенчинские крестьяне сажали дерево.

Кроме того, в Рязани появится Парковый переулок. «Парковый переулок будет расположен между Парковым проспектом и улицей Полина, в новом микрорайоне, граничащим с Московским шоссе, Мервинской улицей, включая русла рек Плетенка, Трубеж», — говорится в сообщении.


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