Зеленую зону в Голенчине переименуют в Мемориальный парк героев Отечественной войны 1812 года. Идею, выдвинутую инициативной группой горожан и топонимической комиссии поддержал комитет по градостроительной деятельности и городскому хозяйству рязанской гордумы.
Больше двухсот лет назад на этом месте располагался военный лазарет, в память о каждом из умерших от ран воинов голенчинские крестьяне сажали дерево.
Кроме того, в Рязани появится Парковый переулок. «Парковый переулок будет расположен между Парковым проспектом и улицей Полина, в новом микрорайоне, граничащим с Московским шоссе, Мервинской улицей, включая русла рек Плетенка, Трубеж», — говорится в сообщении.