Рязанцам рассказали, к чему может привести переизбыток витамина D в организме

Врач аллерголог-иммунолог Наталья Носова рассказала, к каким последствиям может привести переизбыток витамина D в организме. Соответствующее интервью опубликовала ГТРК «Ока». В эфире отметили, что в весенне-осенний период люди сталкиваются со снижением выработки витамина D. Это приводит к повышенной утомляемости, низкой работоспособности и дискомфорту в мышцах. Наталья Носова уточнила, что при тяжелом дефиците есть вероятность возникновения остеомаляции — снижения плотности костной структуры.

По словам врача, при появлении жалоб в первую очередь необходимо обратиться в медицинское учреждение для обследования.

Как отметили в эфире, часто люди самостоятельно решают принимать витамины и приобретают их в аптеках. Бесконтрольный прием может привести к гипервитаминозу.

«В таком случае могут появиться ощущения сухости или явной жажды, болезненность в мышцах, склонность к запорам, потому что нарушается функция ЖКТ, и даже спутанность сознания. Если будет осуществляться длительный прием и в больших дозировках, то может быть риск камнеобразования», — заявила Наталья Носова.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России около 70% населения испытывают дефицит различных витаминов.

