В Роспотребнадзоре отметили нехватку различных витаминов у 70% россиян

В России около 70% населения испытывают дефицит витаминов, особенно группы В, D и йода. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на форуме «Здоровое общество». «Мы сегодня с вами уже говорим, и вы сейчас сказали о том, что у нас большое количество дефицитов, и в Российской Федерации, мы тоже это знаем, до 70% населения сегодня испытывают дефицит различных витаминов, витамины группы B, D, йода», — отметила Попова.

По ее словам, около 10% людей страдают остеопорозом. В стране внедряется персонализированное питание для борьбы с этим заболеванием.

«Мы осознаем, что население региона состоит из миллионов людей, но каждый из нас уникален. Сегодня мы уже можем учитывать эти особенности, а изменения в законодательстве позволяют врачам назначать каждому пациенту те добавки, которые ему необходимы», — пояснила Попова.

Глава ведомства подчеркнула важность разработки индивидуального плана питания, учитывающего возраст и состояние здоровья, так как потребности в питании меняются с возрастом.