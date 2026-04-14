Для участников фестиваля «Рязанское море» запустят бесплатные автобусы

18 апреля от входной группы «Лесопарка» до Борковского затона, где пройдет фестиваль «Рязанское море», будут курсировать два бесплатных автобуса. Утром, с 9:00 до 11:30, они будут отправляться каждые полчаса. Обратно — в 14:00, а затем с 16:00 до 18:00 тоже с интервалом в 30 минут. В каждом автобусе не более 20 мест. Организаторы просят учитывать это при планировании поездки.