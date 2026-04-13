В Рязанской области затопило стадион «Спартак»

Вышедшая из берегов река Совка, приток Пры, затопила стадион в Спас-Клепиках. Отмечается, что 12 апреля вода добралась до здания спортшколы, футбольные ворота наполовину оказались в воде. Вход на территорию закрыт. Кроме того, Пра затопила участок автодороги от Спас-Клепиков в сторону Рязани. 12 апреля проезд был открыт, машины там проезжали на небольшой скорости. Кроме того, попасть в город можно по окружной дороге.

Ранее в МЧС сообщили о ситуации с половодьем в Рязанской области на 13 апреля.